İstanbul'da hava 4 derece soğuyacak! Kar Balkanlar'dan giriş yaptı! Meteoroloji tarih verdi | İşte 5 günlük hava durumu
Yağmurlu günler İstanbul başta olmak üzere birçok ilde devam edecek. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıkların da düşeceği belirtildi. İstanbul'da bu akşamdan sonra havalar 4 derece daha soğuyacak. Açıklanan hava tahmin raporunda yağmur yağacak iller belli oldu. İstanbul'a gelecek hafta beklenen kar yağışı bu sabah Balkanlar'dan yurda giriş yaptı. Edirne'de başlayan kar yağışı İstanbulluları heyecanlandırdı. Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan A Haber canlı yayınında hava durumu raporunu değerlendirdi. Bayhan yaptığı açıklamada, İstanbulluları saat vererek uyardı.
İstanbul dahil Türkiye'nin birçok kesiminde başlayan sağanak yağışlar hafta boyunca devam edecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde hava sıcaklıklarının mevsim normalinde seyredeceği görüldü. Kuvvetli fırtına uyarıları da yapılırken rüzgarların saatte 80 km/h'a kadar çıkabileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde yaptığı kritik uyarılarda sokağan çıkacak vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. 55 kent için sarı ve turuncu kodla uyarıda bulunan Meteoroloji mevsim normallerinin altında olan hava sıcaklığının beraberinde sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve kar yağışı getireceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL DAHA DA SOĞUYACAK
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 4 ila 8 derece azalacağı, İç ve kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji tarafından sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller şöyle; Adana, Amasya, Antalya, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Gümüşhane, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Yalova, Düzce, Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük.
KAR BALKANLARDAN GİRDİ
Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne'nin Bulgaristan'a yakın olan rakımı yüksek köylerini kısa sürede beyaza bürüdü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü Hamzabeyli köyünde kar yağışı sebebiyle kısa sürede her yer beyaz örtüyle kaplandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
İSTANBULLULAR İÇİN SAAT VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Havanın notlarını A Haber canlı yayınına konuk olan Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan aktardı.
Esra Bayhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
İstanbul'un birçok noktasında gece başlayan yağışlar gün boyunca devam edecek. Akşam saatlerinde ise bazı noktalarda karla karışık yağmura dönecek. Yarında İstanbul için yağışlı hava devam edecek. Bugün öğleden sonra İstanbul'da yağışla birlikte rüzgar da etkisini artıracak. Saatteki hızı 80 km ulaşacak. İstanbul'da öğle saatlerinde sonra hava biraz daha kritik biraz daha zorlu geçecek.
ÇIĞ VE DON UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın Bahçesaray, Çatak ve Çaldıran ilçelerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 2, Muş eksi 4, Bitlis eksi 1 ve Hakkâri'de 1 derece olması beklenmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.
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