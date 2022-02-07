Son dakika | Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza
Son dakika haberi...Avcılar'da D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol bir süre kapandı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen veya yaralanan olmadı.
Kaza saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece'den Avcılar yönüne giden hafif ticari araç önünde giden bir kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan araca arkadan gelen bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kazanın bildirilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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