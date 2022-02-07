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Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, ailesi kim? Oytun Erbaş babası dedesi kimdir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, ailesi kim? Oytun Erbaş babası dedesi kimdir?

Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, ailesi kimdir? Oytun Erbaş babası dedesi kim sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Oytun Erbaş’ın kim olduğu merak ediliyor. Erbaş, pandeminin başında "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" iddiasıyla gündeme oturmuştu.

Oytun Erbaş kimdir, nereli, ailesi kim? Oytun Erbaş babası dedesi kimdir? Yaptığı açıklamalarla sık sık sosyal medyanın gündemine oturan Oytun Erbaş'ın kim olduğu gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Erbaş, bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla, babasının pazarcı olduğunu belirtmişti.

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir' de doğmuştur. İlk, orta, lise eğitimini İzmir'in Ödemiş İlçesinde tamamlamıştır.

Dr. Oytun Erbaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim dersleri vermektedir.

Dr. Erbaş, psikiyatrik hastalıkların, dejeneratif beyin hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, nöropati) deney hayvanlarında modellenmesi, deney hayvanlarında EEG-EMG-EKG kaydı-yorumu hakkında kurslar düzenlemiş ve Uluslararası indeksli dergilerde (SCI ve SCI-E) 100 den fazla bilimsel makalesi yayımlanmıştır.

Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslarası Otolojik Cerrahi Derneğinden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında "Politzer Ödülü" (2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinden de "Jacques Duparc Ödülü"nü (2013) almıştır. Ayrıca Ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülü kazanmıştır.

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