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Van’da değişik suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Van’da değişik suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan 33 kişi tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 180 litre mazot, 3 adet cep telefonu, 2 adet akü ve 1 adet bisiklet ele geçirilmiş ve sahiplerine teslim edilmiştir." denildi.

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