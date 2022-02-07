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8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Kütahya, Afyon, Eskişehir...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Kütahya, Afyon, Eskişehir...

8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapmasının ardından kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava durumu ve kar tatili açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İşte, 8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Kütahya, Afyon, Eskişehir...

8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı bazı illerde etkisini göstermeye başladı. İç Anadolu ile Marmara'nın belli bölgeleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. İşte, 8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Kütahya, Afyon, Eskişehir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar ve sağanak yağışla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; kar ve sağanak yurdu etkisi altına alacak. Afet Koordinasyon Merkezi İstanbul için saat verdi. İBB'den gelen uyarıda ise İstanbul'da için fırtınanın etkili olacağı vurgulandı. İBB'nin uyarısına göre, İstanbul'da fırtına Çarşamba gününe kadar sürecek.

KAR, ÇIĞ, BUZLANMA UYARILARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'e hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 80 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Samsun: Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km'ye kadar çıkacak ve çarşamba gününe kadar devam edecek" uyarıda bulundu.

8 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

Okulların kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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