8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Kütahya, Afyon, Eskişehir...
8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapmasının ardından kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava durumu ve kar tatili açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İşte, 8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Kütahya, Afyon, Eskişehir...
8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışı bazı illerde etkisini göstermeye başladı. İç Anadolu ile Marmara'nın belli bölgeleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. İşte, 8 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Kütahya, Afyon, Eskişehir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kar ve sağanak yağışla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; kar ve sağanak yurdu etkisi altına alacak. Afet Koordinasyon Merkezi İstanbul için saat verdi. İBB'den gelen uyarıda ise İstanbul'da için fırtınanın etkili olacağı vurgulandı. İBB'nin uyarısına göre, İstanbul'da fırtına Çarşamba gününe kadar sürecek.
KAR, ÇIĞ, BUZLANMA UYARILARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Marmara, Ege ve Akdeniz'e hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA DURUMU UYARILARI
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar vb. dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 80 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Adana: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Samsun: Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI
AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul bu akşam saat 18:00 itibari ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Fırtınanın hızı saatte 85 km'ye kadar çıkacak ve çarşamba gününe kadar devam edecek" uyarıda bulundu.
8 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?
Okulların kar tatili olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son kampanyalar ardı ardına açıklandı! Taksitleri 6 ay öteleyip 49 bin TL'ye kadar indirim! Citroen, Honda, Peugeot, Nissan...
- ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı? Son gelişmeler...
- Emekli maaş zammı sonrasında artış! SSK ve Bağkur'lu emekliye 2.750 TL'ye kadar ek gelir! Bankalar peş peşe açıkladı...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...
- Bekçi alımı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2022 bekçi alımı olacak mı, var mı? Başvuru şartları...
- Çok Güzel Hareketler 2 bitti mi, neden yok? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 başka kanala mı geçti?
- EKPSS kura tarihi ertelendi mi? 2022 EKPSS engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? Yerleştirme sonuçları...
- EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Derya Büyükuncu yakalandı mı? Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında, nereli?
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru ekranı!
- MEB açıkladı! Okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi?