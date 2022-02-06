Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamanın ardından personel alımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?