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Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ açıklamasında, Adalet Bakanlığı bünyesine 12 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylar süreci yakından takip ediyor. İşte, Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamanın ardından personel alımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

BAKAN BOZDAĞ'DAN 12 BİN 933 PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

İş arayan binlerce vatandaşı sevindiren müjdeli haber, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ'ın sosyal medyadan duyurduğu müjdede, Adalet Bakanlığı bünyesinde 12 bin 933 personelin istihdam edileceği bildirildi. İşte o açıklamanın detayları;

ADALET BAKANLIĞI 12 BİN 939 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." İfadelerini kullandı.

BAŞVURULAR İÇİN YASAL İZİNLER BEKLENİYOR

Açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı'na bağlı Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?
Konuyla ilgili diğer detaylar henüz belli olmazken, yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, başvuru şartları ve işe alım sürecine dair diğer bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

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