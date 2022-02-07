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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mehmetçik paylaşımı! Her zaman her yerde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan Mehmetçik paylaşımı! Her zaman her yerde...

Milli Savunma Bakanlığı, Ardahan'daki devriye görevindeki askerlerin görüntülerini paylaştı. Zorlu hava şartlarında bile terörle mücadeleye ara vermeden devam eden Türk askeri için, "Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Ardahan'da zorlu iklim ve arazi şartlarında devriye ve pusu görevindeyken çekilen fotoğraflarını "Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır" notuyla paylaştı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından karla kaplı bölgede görev yapan 25'inci Hudut Tugay Komutanlığı birliklerinin fotoğrafları paylaşıldı.

Fotoğraflarla birlikte "Ülkemizin dört bir yanında vatan nöbeti tutan Kahraman Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır" mesajı paylaşıldı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda yer verilen ifadeler;

Ülkemizin dört bir yanında vatan nöbeti tutan Kahraman Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır! 25'inci Hudut Tugay Komutanlığınca (Ardahan) zorlu iklim ve arazi şartlarında "Devriye ve Pusu" faaliyeti icra edildi.

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