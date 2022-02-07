Milli Savunma Bakanlığı’ndan Mehmetçik paylaşımı! Her zaman her yerde...

Ülkemizin dört bir yanında vatan nöbeti tutan Kahraman Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde daima hazır! 25'inci Hudut Tugay Komutanlığınca (Ardahan) zorlu iklim ve arazi şartlarında "Devriye ve Pusu" faaliyeti icra edildi.

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