HDP'li Hüda Kaya'dan Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan için nefret dolu paylaşım
HDP'li Hüda Kaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ilgili skandal bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan insanlık dışı bir paylaşımda bulunan Kaya, ''Dilerim geçmiş olmasın'' sözlerini kullandı. Skandal paylaşıma toplumun birçok kesiminden tepki yağdı. HDP'li Hüda Kaya tepkilerin üzerine tweetini silmek durumunda kaldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğu öğrenilen Başkan Erdoğan'ın hastalığı hafif geçirdiği evden çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.
Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ile birlikte Türkiye tek yürek olup 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu ve dünya liderlerinden de peş peşe iyi dilek mesajları geldi. Ama bir güruh vardı ki Başkan Erdoğan'a nefret kustu. Onlardan biri de HDP'li Hüda Kaya idi.
SKANDAL PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Kaya, adeta bir nefret tetikçiliğine soyunarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı ve "Dilerim Geçmiş olmasın!" paylaşımını yaptı.
Kaya'nın paylaşımı altına üşüşen bir grup bölücü Twitter kullanıcısı insanlıktan uzak sözler sarf etti.
HDP'Lİ BÖLÜCÜ TROLLER
Twitter'da @bazitli40 kullancı adı ile paylaşımlar yapan bir troll, HDP'li Hüda Kaya'ya destek vererek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Söz konusu skandal paylaşımda "Suyu ısıttık, mezarı kazdık" şeklindeki sözler dikkatlerden kaçmadı.
SEVİYESİZLİĞE ÇANAK TUTTU
@rrsurgeon kullanıcı adı altında paylaşım yapan bir başka HDP'li troll de Hüda Kaya'nın seviyesizliğine çanak tutarak, "Yürü be vekilim, duygularımıza tercüman ol. Biz konuşamıyoruz siz konuşun" paylaşımını yaptı.
APAR TOPAR SİLDİ
Bölücü partinin vekili Hüda Kaya, gelen tepkiler üzerine seviyesiz paylaşımını apar topar kaldırdı.
RİYAKARLIĞIN BÖYLESİ!
Bu gelişmelerin ardından bir açıklama daha yapan Kaya, Başkan Erdoğan'ı hedef alan seviyesiz tweetini apar topar silmesini, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" sözleriyle açıkladı.
Fotoğrafta: Hüda Kaya PKK'lı teröristlerle yan yana
Paylaşımda, "Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım" sözlerini sarf eden HDPKK'lı vekilin bir önceki tweetinde Başkan Erdoğan'a yönelik sergilediği insanlık dışı bir tutumu görmezden gelip, iyilik ve barıştan bahsetmesi sergilediği ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serdi.
ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ: MASUM İNSANLARI ÖLDÜREN TERÖR ÖRGÜTÜNE KÖLELİK YAPAN BİRİNİN ZİHNİYETİDİR BU
Hüda Kaya'nın insanlık dışı paylaşımına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Çekil yaptığı açıklamada, "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu." dedi.
Açıklamalarına devam eden Çelik, "En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Buna karşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.
"DUANIZ KABUL OLSA BAŞKA BİR ŞEY YAĞARDI"
Kaya'ya tepki gösterenler arasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da yer aldı. Özalan, Kaya için yaptığı paylaşımda, "HDP'de yönetici olmanın 2 şartı var. Türkiye düşmanı olmak ve insanlıktan nasibini almamış olmak. Hüda Kaya denilen kendini bilmez de bu 2 şartı sağlıyor. Haberiniz olsun, SİHA'lar Kandil'e çok güzel şeyler yağdırıyor. Duanız kabul olsa, başka bir şey yağardı." ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İndirim geliyor, ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan müjdeyi verdi, takvim açıklandı! TOKİ indirim kampanyası...
- "Bir işe başlamakta geç kalmak" anlamına gelen deyim hangisidir?
- "Adından en fazla ünlem işareti olan kasaba" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren "Saint- Louis-du-Ha! Ha" nerededir?
- THY kabin memuru alımı başvurusu sayfası! THY kabin memuru başvuruları nereden, nasıl yapılır? Kabin memuru başvuru şartları...
- Emekliye Temmuz ayı müjdesi! Maaş zammı belli oluyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine 6 aylık enflasyon farkı
- 1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 4. faz 1100 TL yardım ödemeleri devam ediyor mu? e-Devlet başvuru...
- Bakan son dakika duyurdu! 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi açıklandı mı, değişti mi?
- TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?
- Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?
- Okullar 1 hafta uzatıldı mı? Sömestr tatili (15 tatil) uzayacak mı? 2022 MEB 2. dönem okullar ne zaman açılacak?
- Meteoroloji son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat'ta İstanbul'a kar geri gelecek mi?
- Rayan öldü mü? Fas'lı Rayan kurtarıldı mı? 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen Rayan'ın son sağlık durumu nedir?