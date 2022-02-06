HDP’li Hüda Kaya’dan Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan için nefret dolu paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğu öğrenilen Başkan Erdoğan'ın hastalığı hafif geçirdiği evden çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.



Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıklaması ile birlikte Türkiye tek yürek olup 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu ve dünya liderlerinden de peş peşe iyi dilek mesajları geldi. Ama bir güruh vardı ki Başkan Erdoğan'a nefret kustu. Onlardan biri de HDP'li Hüda Kaya idi.