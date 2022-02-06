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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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