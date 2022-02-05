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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK'ya ağır darbe! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK’ya ağır darbe! 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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