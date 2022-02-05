Erkan Şamcı kimdir, kaç yaşındaydı? Erkan Şancı ölüm sebebi nedir?

Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.