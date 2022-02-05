Erkan Şamcı kimdir, kaç yaşındaydı? Erkan Şancı ölüm sebebi nedir?
Erkan Şamcı kimdir, kaç yaşındaydı? Ekolojik yaşam uzmanı olarak tanınan araştırmacı, aktivist, yazar ve TV programcısı Erkan Şamcı koronavirüse yenik düştü. Şamcı'nın 63 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Peki; Erkan Şamcı kimdir?
Erkan Şamcı kimdir, kaç yaşındaydı? Ekolojik yaşam uzmanı araştırmacı, aktivist, yazar Erkan Şamcı kimdir? Şamcı'dan acı haber geldi. Aktivist Şamcı'nın 63 yaşında koronavirüse yeniş düştüğü belirtildi.
ERKAN ŞAMCI KİMDİR?
Özellikle gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriye tanınan Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, 63 yaşında koronavirüse yenik düştü Acı haberi Şamcı'nın eşi Instagram'dan duyurdu.
"Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye'de Rıdvan Cami'nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…"
Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladı. Ardından 1984 senesinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu.
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