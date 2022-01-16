Süre 5 dakikaya düşecek! Yeni Zonguldak- Kilimli yolu için geri sayım başladı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Zonguldak ile Kilimli ilçesine bölünmüş yol standardında ulaşımı sağlayacak proje ile güzergah 4,5 kilometre, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak. Yol kesimi ve tünellerin açılmasıyla seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Zamandan 22,4 milyon TL, akaryakıttan 2,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 24,5 milyon TL tasarruf sağlanacak" ifadesini kullandı.



Karaismailoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yolun 22 Ocak'ta açılacağını belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN