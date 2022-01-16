Süre 5 dakikaya düşecek! Yeni Zonguldak- Kilimli yolu için geri sayım başladı! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika haberi... Zonguldak ile Kilimli ilçesi arasındaki yolculuk süresini 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek yeni Zonguldak-Kilimli yolunda sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yolun 22 Ocak'ta açılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi'nin Türkiye'nin en önemli lojistik üslerinden birisi olan Filyos Limanı güzergahında yer aldığını anımsattı. Karaismailoğlu, proje ile yerleşim içinden geçen transit trafiğini yerleşim alanı dışına çıkardıklarını, trafik güvenliği, can ve mal emniyeti sağladıklarını belirtti.
Karaismailoğlu, proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Toplam 6,5 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı yapıldı. Proje kapsamında, 764 metre uzunluğunda Aslankayası Tüneli, 473 metre uzunluğunda Uzunkum Tüneli, 674 metre uzunluğunda Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-2, 3 bin 92 metre uzunluğunda Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-1 inşa edildi. Ayrıca, 457 metre uzunluğunda Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları yapıldı" dedi.
'SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNECEK'
Bakan Karaismailoğlu, Kilimli'nin ulaşım açısından önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Projenin tamamlanması ile hali hazırda Zonguldak-Kilimli geçişi için kullanılan şehir içi trafiği oldukça rahatlayacak. Mesafenin kısalması ile de ekonomik olarak fayda sağlayacak.
Zonguldak ile Kilimli ilçesine bölünmüş yol standardında ulaşımı sağlayacak proje ile güzergah 4,5 kilometre, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak. Yol kesimi ve tünellerin açılmasıyla seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Zamandan 22,4 milyon TL, akaryakıttan 2,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 24,5 milyon TL tasarruf sağlanacak" ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yolun 22 Ocak'ta açılacağını belirtti.
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