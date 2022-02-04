04 Şubat 2022, Cuma
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Son dakika | Terör örgütü PKK'ya yurt içinde geçit yok! Ocak ayında 47 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Son dakika | Terör örgütü PKK’ya yurt içinde geçit yok! Ocak ayında 47 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 34'ü sağ, 13'ü "teslim" olmak üzere toplam 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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