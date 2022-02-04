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Son dakika: PKK'ya peş peşe darbe! 4 terörist Irak'ta öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Son dakika: PKK’ya peş peşe darbe! 4 terörist Irak’ta öldürüldü

Son dakika haberleri... Mehmetçik sınır ötesindeki terör unsurlarına darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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