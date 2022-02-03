03 Şubat 2022, Perşembe
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Hatay'da YPG/PKK operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Hatay’da YPG/PKK operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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