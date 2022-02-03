Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.