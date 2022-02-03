Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Son dakika sonrasında Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre; Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İşte, Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor?
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Öğretmenlik, artık kariyer temelli meslekler arasında yer alacak, mali ve özlük haklar yeniden düzenlenecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.
10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin, maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.
Sözleşmeli öğretmenlere ilave haklar getirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçmiş oldu.
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- Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor?
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