3600 ek gösterge çıktı mı, onaylandı mı? Öğretmenlere 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER

3600 ek gösterge çıktı mı, onaylandı mı? Öğretmenlere 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu, son dakika haberlerine göre Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. Peki, 3600 ek gösterge öğretmenlere nasıl uygulanacak?