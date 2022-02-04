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3600 ek gösterge çıktı mı, onaylandı mı? Öğretmenlere 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER

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Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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3600 ek gösterge çıktı mı, onaylandı mı? Öğretmenlere 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER

3600 ek gösterge çıktı mı, onaylandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu son dakika olarak meclisten geçti. Gelişmeler sonrasında 3600 ek göstergenin öğretmenleri nasıl kapsayacağı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. İşte, 3600 ek gösterge çıktı mı, onaylandı mı? Öğretmenlere 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak?

3600 ek gösterge çıktı mı, onaylandı mı? Öğretmenlere 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu, son dakika haberlerine göre Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. Peki, 3600 ek gösterge öğretmenlere nasıl uygulanacak?

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Son dakika haberine göre Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçmiş oldu.

Öğretmenlik, artık kariyer temelli meslekler arasında yer alacak, mali ve özlük haklar yeniden düzenlenecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin, maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlere ilave haklar getirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçmiş oldu.

3600 EK GÖSTERGE İLE NE DEĞİŞİYOR?

3600 ek gösterge memur ve memur emeklilerimizin almış oldukları maaşları belirleyen bir hesaplama parametresidir. Yüksek ek göstergeye çıkarılması memur ve emeklilerinin hem çalışırken almış oldukları maaş hem de emekli olurken almış oldukları maaş ve ikramiyeler değiştirecek.

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