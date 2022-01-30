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Çocuk üzerinden algı operasyonuna girişen muhalefete AK Parti'den tepki: Çaresizlik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2022
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Çocuk üzerinden algı operasyonuna girişen muhalefete AK Parti’den tepki: Çaresizlik

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde, kurdele kesimi sırasında bir çocuğun kendisine seslendiğini farkederek yanına çağırdı. Çocuğun söylediği sözleri ''öğretilmiş'' olarak nitelendiren CHP'li isimler algı operasyonuna girişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin oluşturmaya çalıştığı kamuoyuna tepki göstererek, ''Bir çocuğun 'Plansız ve öğretilmeden' sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Trabzon'da bir toplu açılış törenine katılarak önemli açıklamalara imza attı.

AĞLAYARAK KENDİSİNE SESLENEN ÇOCUĞU YANINA ÇAĞIRDI
Başkan Erdoğan kurdele kesimi sırasında bir çocuğun ağlayarak kendisine seslendiğini duyması üzerine çocuğu yanına çağırdı ve derdini dinledi.

"ONA OYUNUZU VERİN"
"Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük" diyen çocuk, daha sonra alanda toplanan Trabzonluları selamladı.

MUHALEFET MASUM ÇOCUĞU KİRLİ SİYASETİNE ALET ETTİ
Yaşanan olayın ardından muhalefet kanadı, Başkan Erdoğan'ın derdini dinlediği çocuk üzerinden kirli siyaset yapmaya başladı. Sosyal medyada çocuğun kullandığı ifadelere ilişkin siyasiler ve gazeteciler tarafından tepki içeren yorumlar yapıldı.

ÇARESİZLİK VE ACİZLİKTİR
Muhalafetin kirli oyunu üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bir takım paylaşımlara imza atarak "Bir çocuğun 'Plansız ve öğretilmeden' sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir" dedi.

İşte o paylaşımlar:
Spontane gelişen bir olayla alakalı yine kirli bir kurgu başlatıldı. Bahsi geçen küçük çocuk, Sn. Cumhurbaşkanımızın yanına gelmek için uzunca bir süre ağlıyor. Bunu farkeden Cumhurbaşkanımız çocuğu sahneye aldırıyor ve derdini dinliyor.

Kendi ideolojik yaklaşım veya siyasal tercihleri olduğunda çocukları "Planlı ve stratejik" şekilde kullanarak istismar edenlerin, bir çocuğun "Plansız ve öğretilmeden" sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir.

Milyonların önünde meclis kürsüsünden el hareketi çekenler, şehit yakınlarına küfredip hiçbir şey olmamış gibi siyasete devam edenler pedagojiden bahsedecek en son insanlardır.

Cumhurbaşkanımız ve bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu gibi kirli siyasi kampanyalara alet etmiyor; onların beklentilerine cevap vermekten ve onlara her zaman ahlâkı, iyiliği ve vatan sevgisini aşılamaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyoruz.

KAFTANCIOĞLU'NUN ÇOCUKLARI KULLANDIĞI FOTOLAR GÜNDEME GELDİ


Tüm bu yaşananların ardından akıllara CHP'nin ve Canan Kaftancıoğlu'nun çocuklar üzerinden yaptığı siyaset akıllara geldi.

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