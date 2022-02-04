04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
ABONE OL
Samsun’da Atatürk Anıtı’na saldıran iki kişi tutuklandı

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan iki kuzen tutuklandı. 6 farklı suçtan çok sayıda kaydı bulunan kuzenler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA