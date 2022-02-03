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Suriye'de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Türkiye'ye getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Suriye’de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Türkiye’ye getirildi

Terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla 7 yıldır aranan ve yasa dışı şekilde kaçtığı Suriye'de silahlı ve bombalı saldırı eğitimi aldığı belirtilen Okan H. (24), düzenlenen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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