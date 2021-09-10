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Son dakika... MLKP'ye operasyon: 23 şüpheli gözaltında

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Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Son dakika... MLKP’ye operasyon: 23 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü MLKP mensubu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan şüphelilerin gözaltına alınması kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin operasyonunda, gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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