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Kadir Gecesi 2022 ne zaman? 2022 Diyanet takviminde Kadir Gecesi hangi tarihte?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Kadir Gecesi 2022 ne zaman? 2022 Diyanet takviminde Kadir Gecesi hangi tarihte?

2022 Diyanet takviminde Kadir Gecesi hangi tarihte? Kadir Gecesi 2022 ne zaman? 3 ayların başlamasıyla birlikte Ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. 2022 Kadir Gecesi'nin idrak edilmesiyle birlikte Kadir Gecesi'nin ne zaman olacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 2022 Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi 2022 ne zaman? Kadir Gecesi hangi tarihte? 2022 Diyanet takviminde Kadir Gecesinin ne zaman olacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. 2022 Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

KADİR GECESİ NEDİR, ÖNEMİ NE?

Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.

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