Son dakika: Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den ortak açıklama
Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili Ukrayna'da bulunan Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski 3 saat 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından alınan kararları iki lider canlı yayında açıkladı. Zelenski, Türkiye'nin ara buluculuk rolünden dolayı teşekkürlerini iletirken, Başkan Erdoğan, ''Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.'' İki ülke arasındaki ticaret hacmine de değinen Başkan Erdoğan yeni hedefin 10 milyar dolar olduğunu kaydetti.
Başkan Erdoğan - Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski görüşmesinin ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmalar imzalandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Diplomatik ilişkilerimiz 30 yıl önce bugün kuruldu. Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine, tansiyonu nasıl düşürürüz diye hareket ediyoruz. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.
Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından biri Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Şirketlerimize güveninden ötürü sayın Başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık.
HEDEF 10 MİLYAR DOLAR
Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. 7.5 milyar dolarlık ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yükseltmek için atılacak adımları değerlendirdik.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Devam eden işbirliğimizi ve dostluğumuzu çok önemli bir olay ile taçlandırdık. Bu tarihi bir olay. İşbirliğimizin yeni ufuklarını açmak için uzun ve zor bir yol katettik. Bu anlaşma imzalanmadan önce bile ikili ticaretimiz 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. 10 milyarlık hedefimizin ve isteğimizin mümkün olduğunu gösteriyor.
''ARA BULUCU ROLÜ İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ''
Toprak bütünlüğümüze desteği için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Rusya ile savaşımızda Türkiye'nin arabulucu rolü için teşekkür ediyoruz.
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