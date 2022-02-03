Son dakika: Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’den ortak açıklama

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Diplomatik ilişkilerimiz 30 yıl önce bugün kuruldu. Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine, tansiyonu nasıl düşürürüz diye hareket ediyoruz. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, barışçıl ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz.

Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından biri Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Şirketlerimize güveninden ötürü sayın Başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi her yönüyle ele aldık. 7.5 milyar dolarlık ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yükseltmek için atılacak adımları değerlendirdik.