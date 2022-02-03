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PKK'ya Kış Kartalı Harekatı! 80 terör hedefi imha edildi

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 09:20
Terör yuvaları 'Kış Kartalı' ile vuruldu. Harekatının ayrıntıları da belli oldu. Derik, Sincar ve Karacak'ta 80 terör hedefi imha edildi. F-16'lar 165 km derinlikteki Karacak'ta PKK yuvalarını imha etti. Sözde örgüt yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina vuruldu. 60 hava aracıyla yapılan harekatta 6 farklı üsten kalkan f-16'lar havada yakıt ikmali yaptı. Suriye sınırından son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı.
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