03 Şubat 2022, Perşembe
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PKK'ya Kış Kartalı Harekatı! 80 terör hedefi imha edildi
Terör yuvaları 'Kış Kartalı' ile vuruldu. Harekatının ayrıntıları da belli oldu. Derik, Sincar ve Karacak'ta 80 terör hedefi imha edildi. F-16'lar 165 km derinlikteki Karacak'ta PKK yuvalarını imha etti. Sözde örgüt yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina vuruldu. 60 hava aracıyla yapılan harekatta 6 farklı üsten kalkan f-16'lar havada yakıt ikmali yaptı. Suriye sınırından son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel anlattı.