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Başkan Erdoğan'dan Ukrayna'da önemli kabul! Kiev'de Kırım Tatar heyetiyle görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Başkan Erdoğan’dan Ukrayna’da önemli kabul! Kiev’de Kırım Tatar heyetiyle görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in 10'uncu Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Ukrayna’da temaslarını tamamladı. Başkan Erdoğan Kiev’deki Boryspil Uluslararası Havaalanı’nda Kırım Tatar heyetini kabul etti.

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