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HDP'li Oya Güzel'den İslam dinine ve Osmanlı'ya çirkin hakaret

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Giriş: 03.02.2022 23:20
Güncelleme:03.02.2022 23:20
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmada dine ve Osmanlı devletine yönelik çirkin hakaretler içeren cümleler sarf etti. İslam dinini gericilikle suçlayan Ersoy'un bu konuşmasının Regaip Kandili gecesi yapması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "İslam’a, inançlarımıza, değerlerimize, insanımıza, ülkemize düşmanlık etmeye doymuyorlar." ifadelerini kullandı.
HDP’li Oya Güzel’den İslam dinine ve Osmanlı’ya çirkin hakaret
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