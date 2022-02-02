THY’den büyük yenilik! Uçuşlarda çevreci yakıt kullanmaya başladı

Yakıtın uçaklara yüklenme süreci Türk Hava Yolları iştiraki olan TFS (Turkish Fuel Services) Akaryakıt Anonim şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Belçikalı Neste firmasından tedarik edilen çevreci ürün TFS'nin yakıt çiftliğinde depolanarak geleneksel jet yakıtı ile harmanlanıyor ve sonrasında uçaklara ikmal ediliyor. Türkiye'de Boğaziçi üniversitesi bünyesinde biyoyakıt üretimi konusundaki çalışmaları yakından takip ediyorçıacak neticeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Yüksek enerji içeriğine sahip çevreci yakıt temiz yanma sayesinde SOx ve NOx emisyonlarının zararlı partiküllerini de azaltmaya yardımcı oluyor. Sürdürülebilir ham maddelerden üretilen ve içeriğinde zararlı ağır metaller bulunmayan yakıt İstanbul –Paris uçuşlarında başlangıç aşamasında haftada bir kez kullanılacak.