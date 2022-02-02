Başkan Erdoğan AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi! İşte gündemdeki başlıklar

Gündemde ekonomi var dedik. Ekonomi ayağı oldukça önemli. Zira 20 Aralık kararlarının ardından döviz kurlarında bir miktar geriye doğru hareket gözlemlendi ancak kur korumalı TL mevduat hesabı gibi diğer enstrümanların yansımaları nasıl oldu? Halk nezdinde bunun yansımaları ne oldu? Bütün bunlar da milletvekilleriyle yapılacak istişare toplantısında değerlendiriliyor.

Dış politika oldukça önemli. Zira Başkan Erdoğan, yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek. O ziyaret öncesinde AK Partili milletvekilleriyle de bölgedeki gergin atmosferin sonlandırılması için Ukrayna ve Rusya arasında bir diplomasi-arabuluculuk girişimi için neler yapılabilir bunlar da değerlendirilecek.