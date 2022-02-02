Başkan Erdoğan AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi! İşte gündemdeki başlıklar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi. Peki gündemde hangi başlıklar var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi.
Peki masadaki günmdem maddeleri neler? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı:
Gündemde ekonomi, 2023'e giden yolda AK Parti'nin stratejisi ve dış politika var. Milletvekilleriyle yapılan istişare toplantılarında daha ziyade Başkan Erdoğan, milletvekillerinden bölgelerinden, illerinden gelen verileri alıyor. Ayrıca vatandaşların vekillere verdiği talepleri ve beklentileri doğrudan Milletvekilleri bu istişare toplantılarında Başkan Erdoğan'a iletiyorlar.
Gündemde ekonomi var dedik. Ekonomi ayağı oldukça önemli. Zira 20 Aralık kararlarının ardından döviz kurlarında bir miktar geriye doğru hareket gözlemlendi ancak kur korumalı TL mevduat hesabı gibi diğer enstrümanların yansımaları nasıl oldu? Halk nezdinde bunun yansımaları ne oldu? Bütün bunlar da milletvekilleriyle yapılacak istişare toplantısında değerlendiriliyor.
Dış politika oldukça önemli. Zira Başkan Erdoğan, yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek. O ziyaret öncesinde AK Partili milletvekilleriyle de bölgedeki gergin atmosferin sonlandırılması için Ukrayna ve Rusya arasında bir diplomasi-arabuluculuk girişimi için neler yapılabilir bunlar da değerlendirilecek.
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