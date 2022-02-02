Son dakika: Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu!
Son dakika haberine göre: Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik "Kış Kartalı Harekatı"nda 6 farklı üsten kalkan uçaklar, Karacak, Sincar ve Derik'teki 80’e yakın hedefi eş zamanlı vurdu. Kış Kartalı Harekatı'nda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılırken, terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina da harekatla vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Akar'ın beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ettiği "Kış Kartalı Harekatı" ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak'taki barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve sözde eğitim kampları tahrip edildi.
YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI
Diğer harekatlarda olduğu gibi gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranılan harekatla sadece teröristler ve onlara ait hedefler vuruldu. Sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilen Kış Kartalı Harekatı'nda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.
Harekatta 6 farklı üsten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı. Uçaklar, Irak sınırından 165 kilometre derinlikteki Karacak ve 85 kilometre derinlikteki Sincar ile Suriye sınırından 9 kilometre derinlikteki Derik'teki hedefleri tam isabetle eş zamanlı vurdu.
60 civarındaki hava aracının görev aldığı Kış Kartalı Harekatı'nda 3 farklı bölgede 80'e yakın hedef tahrip edildi. Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatla vurulan teröristlere ait mühimmat depolarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.
SÖZDE YÖNETİCİLERİN TOPLANTI YAPTIĞI BİNA VURULDU
Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina da harekatla vuruldu.
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