Başörtülü kadınlara hakaret eden eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin davasında flaş gelişme

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Furkan Çakır, İBB'de 7 yıldır çay ocağında çalıştığını belirterek söz konusu toplantıda çay servisi yaptığını, ancak iddia edilen sözleri duymadığını ifade etti. Çakır, "Sakin bir şekilde ilerleyen bir toplantıydı. Önceki belediye döneminde de çalıştım, Yeşim Hanım'ın personele yönelik bir ayrımcılığı olmadı. Gördüğü yerde selam veriyordu" dedi. Hasan Tural ise tanık olarak verdiği ifadesinde, "İBB'de Strateji Geliştirme Müdürüyüm. 2005'ten beri çalışmaya başladım. 19 Ağustos 2019 tarihli toplantıda yer almadım. Bilgi sahibi değilim. Yeşim Hanım ile yoğun çalışma imkanımız olmuştu. Birebir çok çalıştık. Ekibimizde başı açık ve kapalı arkadaşlarımız vardı. Ayrımcılık yaptığına şahit olmadım. Herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Başı kapalı personele müdahalesine şahit olmadım. Yeşim Hanım'ın cuma namazı saatinde toplantı koyulmaması yönünde talimatı vardı. Cuma namazı saatine denk geldiğinde toplantıyı erteliyordu" diye konuştu.

Sanık avukatları, siyasi saikle hareket edilerek dava açıldığını ve iddiaların soyut olduğunu ifade ettiler.