Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna’ya gidiyor! İşte iki liderin gündemi

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı'nın siyasetlerinde, ilgili Bakanların katılımlarıyla Kiev'de icra edilecek Konsey Toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır.