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Son dakika: Gençler istedi Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Çözüyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Son dakika: Gençler istedi Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Çözüyoruz

Son dakika haberi... Trabzon'da gençlerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çözüyoruz" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknoloji ürünlerine erişimin kolaylaştırılacağının müjdesini verdi.

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