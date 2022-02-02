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Eserinle gurur duy Kemal Kılıçdaroğlu! Elde kılıç yüzde maske ile AK Parti'ye oy veren vatandaşlara tehdit! Sosyal medyada büyük tepki çekti...

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Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Eserinle gurur duy Kemal Kılıçdaroğlu! Elde kılıç yüzde maske ile AK Parti’ye oy veren vatandaşlara tehdit! Sosyal medyada büyük tepki çekti...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eren Erdem'in sosyal medya üzerinden isimlerini ifşalayarak hedef göstermesinin ardından bazı sosyal medya kullanıcıları AK Parti'lileri 'katletmekle' tehdit eden videoları paylaşmaya başladı. Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta 'ichbingazii' kullanıcı adlı Gazi Koç isimli şahıs "2023 seçim gecesi sokakta AK Parti'li ararken benim yürüyüş şekli" isimli paylaşımında elinde bir kılıçla ve yüzündeki maskeyle yürüyerek çevresindekilere korku saçtı. İşte o anlar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bazı vatandaşların isimlerini ifşa ederek bu isimlerin AK Parti iktidarı tarafından kasıtlı olarak görevlendirildiğini ve kendisine küfür ettiğini öne sürdü.

İSİM BENZERLİĞİYLE MAĞDUR OLAN İNSANLAR OLDU

Hatta Kılıçdaroğlu'nun hedef gösterdiği Nevzat Kanlı isimli vatandaş isim benzerliği nedeniyle mağduriyet yaşayarak olayı hukuki boyuta taşıyacağını duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ESERİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası cesaretlenen bazı muhalif sosyal medya kullanıcıları, AK Parti'lileri 'katletmekle' tehdit eden videoları paylaşmaya başladı.

AK PARTİLİLERİ KATLETMEKLE TEHDİT ETTİ

Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta 'ichbingazii' kullanıcı adlı Gazi Koç isimli şahıs, yayınladığı videoda, "2023 seçim gecesi sokakta AK Parti'li ararken benim yürüyüş şekli" diyerek 'katletmekle' tehdit etti.

ELİNDE BÜYÜK BİR KILIÇLA YÜRÜDÜ

Görüntülerde elinde oldukça büyük bir kılıçla yürüyerek, çevredekilere korku saçan maskeli bir kişinin görüntüsü yer alıyor.

KORKUP HESABINI KAPATTI

Gelişmenin gündem olmasının ardından şahıs, sosyal medya hesabını kapattı.

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