Eserinle gurur duy Kemal Kılıçdaroğlu! Elde kılıç yüzde maske ile AK Parti’ye oy veren vatandaşlara tehdit! Sosyal medyada büyük tepki çekti...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bazı vatandaşların isimlerini ifşa ederek bu isimlerin AK Parti iktidarı tarafından kasıtlı olarak görevlendirildiğini ve kendisine küfür ettiğini öne sürdü.