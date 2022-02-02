02 Şubat 2022, Çarşamba
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Antalya'da "kesin korunacak hassas alan" ilanı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2022
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Antalya’da kesin korunacak hassas alan ilanı!

Son dakika haberine göre: Alanya-Gazipaşa-Kahyalar Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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