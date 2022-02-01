İstanbul kar esareti altındayken İsviçre'ye tatile giden Murat Ongun'dan günler sonra ses geldi! Sosyal medya boş bırakmadı: Nasıldı hava orada?
İstanbul’da yoğun kar yağışı başlamadan İsviçre’ye tatile gittiği için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun 2 Şubat'ta Türkiye’ye geleceğini açıkladı. İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan günler sonra ilk ses geldi. Ongun'un paylaşımının ardından sosyal medyadan tepkiler yine peş peşe gelmeye devam etti.
İstanbul'da meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan onlarca uyarılara rağmen İBB Sözcüsü Murat Ongun'un kar tatili yapmaya gitmesi büyük tepkilere neden olmuştu. İstabulluların yollarda çile çektiği sıralarda sosyal medya üzerinden vatandaşlara troll yakıştırmasında bulunan Ongun'dan daha sonra haber alınamadı.
ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan kar felaketinde İBB görevlisi olarak İstanbulluları yalnız bırakan Murat Ongun sessizliğe gömülmüştü. Kar yağışının ardından yaklaşık 10 gün sonra Ongun'dan ilk ses çıktı. Gazeteci Erdem Gül'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurduğu paylaşımının altına 'Geçmiş olsun, acil şifalar dileriz.' mesajını bırakan Murat Ongun, günler sonra ortaya çıkmış oldu.
TEPKİLER PEŞ PEŞE
Murat Ongun'un İstanbul'da vatandaşların kar esaretinde zor durumda kaldığı sıralarda İsviçre'de kar tatili yapması ve günler sonra ortaya çıkmasına vatandaşlar da tepki gösterdi.
İSVİÇRE KEYFİ SONA ERİYOR
Murat Ongun'un İsviçre'deki kar tatili yaptığı haberlerinin ardından çarşamba günü İstanbul'a geleceği iddia edildi.
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