İstanbul kar esareti altındayken İsviçre’ye tatile giden Murat Ongun’dan günler sonra ses geldi! Sosyal medya boş bırakmadı: Nasıldı hava orada?

İstanbul'da meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan onlarca uyarılara rağmen İBB Sözcüsü Murat Ongun'un kar tatili yapmaya gitmesi büyük tepkilere neden olmuştu. İstabulluların yollarda çile çektiği sıralarda sosyal medya üzerinden vatandaşlara troll yakıştırmasında bulunan Ongun'dan daha sonra haber alınamadı.