01 Şubat 2022, Salı
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Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK'lı terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Barış Pınarı bölgesine EYP geçirmeye çalışan 2 YPG/PKK’lı terörist yakalandı

Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları, terörden temizlenen Barış Pınarı Harekatı bölgesine çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) geçirmeye çalışan 2 PKK/YPG'lı teröristi yakaladı.

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