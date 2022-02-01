01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon çocuğun eğitimine katkı sağlayacak

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon çocuğun eğitimine katkı sağlayacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 1 milyon çocuğun eğitimine katkı sağlayacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini de hayata geçiriyoruz." açıklamasında bulunmuştu. İlk kez uygulanacak anaokulu-ana sınıfı desteği hakkında açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, ihtiyaç sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacaklarını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA