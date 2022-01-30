Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, elektrikte kademeli tarifelendirme ile ilgili, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi. Öte yandan Erdoğan, "2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." açıklamasını yaptı. Destak paketini duyuran Başkan Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz." dedi.
"15 Temmuz hain darbe girşiminde darbecilere karşı direnen Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabine'de revizyona gitmemiz normaldir. Kabine'deki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir vizyonlara hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir.
Bu zamana kadar 6 bakanımız değişti. Hangi görevde, hangi unvanda bulunursak bulunalım bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde vatanlarına laik olamayanlar da var. Bunları da milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.
Hepimiz faniyiz, insanlar gelir geçer, önemli olan şu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hangi görev, unvan, sorumluluk mevkiinde bulunursak bulunalım, bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde ekmeğini yediklerini, suyunu içtiklerini, havasını soludukları vatanlarına layık olamayanlar da var.
Bunları milletimizi o engin ferasetine havale ediyoruz. İnşallah ülkemizi bölgesinin ve dünyanın lider devleti yaparak bu kutlu mücadeleyi nihayetine uğraştıracağız. Ülkemizin son 20 yılında bize bu imkanı veren, insanımızın başını dik durmasını sağlayan Rabbime binlerce hamdolsun.
Türkiye son yılların en bereketli ve elbette onunla birlikte zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla en azından bu yıl için rahat bir nefes aldık. Kar yağışının bastırdığı ilk günlerde şehirlerarası yollarda, şehir içi ulaşımında çeşitli sıkıntılar yaşandı. Karayolları ekiplerimiz şehirlerarası yolları, belediyeler kendi sorumlu alanlarındaki yolları açık tutmak için harekete geçti.
Kar yağışıyla birlikte toprağın doymasını, barajların doymasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İnşallah Şubat, Mart, Nisan ayında yeterli yağış alır bereketli yılı hep birlikte yaşarız.
FATURALARDA YENİ DÜZENLEME
Tarımsal destekleme bütçesini 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Hububat üreticilerimizin girdi desteklerini yüzde 127 oranında arttırdık. İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta arıza sebebiyle doğalgaz arzında azalma ortaya çıkmıştır. Arızanın giderilmesi çalışmalarını havaların ısındığı aylara bırakılması konusunda İran'la mutabık kaldık, doğalgaz akışını yeniden başlattık.
Azerbaycan'dan aldığımız doğalgaz miktarını arttırdık. Tuz Gölü ve Silivri'deki yeraltı doğalgaz depolama tesislerini devreye soktuk.
Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz."
Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz.
Dezavantajlı ailelerin ana sınıf ve okuluna giden çocukları için, 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz.
Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız.
3 YENİ DESTEK PAKETİ
Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.
Yatırım Destek Paketi, Kalkınma Planı'ndaki öncelikli sektörlerden başlayarak Katma Değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmaları kapsamaktadır.
İhracat Destek Paketi ise; Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.
500 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİ
Dezavantajlı ailelerin ana sınıf ve okuluna giden çocukları için, 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz.
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
Yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayısını 55'e çıkartıyoruz.
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