Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Bu zamana kadar 6 bakanımız değişti. Hangi görevde, hangi unvanda bulunursak bulunalım bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Ülkenin gelişmesi, kalkınması için tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde vatanlarına laik olamayanlar da var. Bunları da milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz.

Hepimiz faniyiz, insanlar gelir geçer, önemli olan şu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hangi görev, unvan, sorumluluk mevkiinde bulunursak bulunalım, bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde ekmeğini yediklerini, suyunu içtiklerini, havasını soludukları vatanlarına layık olamayanlar da var.