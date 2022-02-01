Normalleşmede yeni adım! İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi
Son dakika haberi... İstanbul Havalimanı girişinde, salgın nedeniyle uygulanan bilet kontrolü bugünden itibaren kaldırıldı. Uygulamanın sona ermesiyle normalleşme yolunda yeni bir adım daha hayata geçti.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan bilet kontrol uygulamasının kaldırılmasıyla terminal binası herkesin hizmetine yeniden açıldı.
Alınan üst düzey Kovid-19 tedbirleri sayesinde, havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1, 3, 4, 5, 9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına girebilecek.
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