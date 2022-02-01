01 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Normalleşmede yeni adım! İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi

Normalleşmede yeni adım! İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
ABONE OL
Normalleşmede yeni adım! İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi

Son dakika haberi...  İstanbul Havalimanı girişinde, salgın nedeniyle uygulanan bilet kontrolü bugünden itibaren kaldırıldı. Uygulamanın sona ermesiyle normalleşme yolunda yeni bir adım daha hayata geçti.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan bilet kontrol uygulamasının kaldırılmasıyla terminal binası herkesin hizmetine yeniden açıldı.

Alınan üst düzey Kovid-19 tedbirleri sayesinde, havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1, 3, 4, 5, 9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına girebilecek.

Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı'nda normalleşme yolunda yeni bir adım daha hayata geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA