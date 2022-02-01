Kemal Kılıçdaroğlu’nun el hareketi zabıtasına örnek oldu! Vatandaşa skandal hareket

"AL SANA HATIRA FOTOĞRAFI!"

Maltepe'deki bir yıkımı görüntüleyen vatandaşla diyaloğa giren kadın zabıta memuru, "Neden çekiyorsun?" diye sordu. Vatandaş da, "hatıra fotoğrafı" yanıtı verince zabıta "al sana hatıra fotoğrafı" diyerek el hareketi çekti.

CHP'DE BU GÖRÜNTÜ İLK DEĞİL

Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te konuşurken el hareketi yapmış bu görüntü büyük tepki toplamıştı.