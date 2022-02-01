Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi zabıtasına örnek oldu! Vatandaşa skandal hareket
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi, CHP'li yönetimlerin hakim olduğu bölgelerde vatandaşa karşı takınan genel bir tavır haline döndü. Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yıkımı protesto eden vatandaşa çirkin bir el hareketinde bulundu. Kadın zabıta kameraların kendisini çektiği o anda halka el hareketi yaparak "al sana hatıra fotoğrafı" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı skandal el hareketi, CHP'li yönetimlerin sorumluluğu altında olan bölgelerde "örnek davranış" olarak algılandı.
CHP'Lİ ZABITA MEMURUNDAN SKANDAL HAREKET
CHP'li Maltepe Belediyesi'nin zabıta ekibindeki bir kadın zabıta vatandaşa el hareketi çekti.
"AL SANA HATIRA FOTOĞRAFI!"
Maltepe'deki bir yıkımı görüntüleyen vatandaşla diyaloğa giren kadın zabıta memuru, "Neden çekiyorsun?" diye sordu. Vatandaş da, "hatıra fotoğrafı" yanıtı verince zabıta "al sana hatıra fotoğrafı" diyerek el hareketi çekti.
CHP'DE BU GÖRÜNTÜ İLK DEĞİL
Hatırlanacağı üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te konuşurken el hareketi yapmış bu görüntü büyük tepki toplamıştı.
İMAMOĞLU "KAYAK TAKIMI G… GİRSİN" DEMİŞTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya ağır hakaret ederek, "Kayak takımı g.tüne girsin" demiş ve seviyesizliğini bir kez daha gözler önüne sermişti.
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