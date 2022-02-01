01 Şubat 2022, Salı
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Başkan Erdoğan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Başkan Erdoğan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'u kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

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