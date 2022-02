Başkan Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları

Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'ye "Firmalarımızın, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil, önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim." mesajını verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;

"KARA GÜN DOSTU OLARAK LÜBNAN'IN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Geçen ağustos ayında patlamanın ardından ambulans uçaklarla Lübnanlı kardeşlerinin yardımına ilk koşan ülke Türkiye oldu. Bunu yaparken de halklar arasında hiçbir ayrım gözetmedik. Bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında duracağımızın altını çizdik. Kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü noktasında tecrübe paylaşımı konusunda hazır olduğumuzu belirttik. Atabileceğimiz adımları ele aldık. İmzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesine büyük önem atfediyoruz. Türk ürünlerinin fiyat, kalite, nakliye maliyeti gibi birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun olduğuna inanıyoruz. Biz de Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeye hazırlanıyoruz. TİKA, Sayda'daki Türk hastanesi dahil Lübnan'da 34 milyon doları aşan proje icra etti. Türk Kızılay diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte Lübnan'a dönük insani ve teknik yardımlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

THY'NİN İNDİRİM KARARI

Turizm alanında daha fazla işbirliğine açığız. THY Beyrut varışlı tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya üzerinde THY çalışıyor. Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde halen 2 bine yakın Lübnanlı eğitim görüyor. Geçtiğimiz sene 34 Lübnanlı öğrenci Türkiye burslarından faydalandı.

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ'Nİ MESAJLARI

Lübnan Başbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Türkiye'nin Batı ile Doğu arasında güçlü bir köprü olmasını sağladınız." dedi.

Mikati, "Türkiye olarak her zaman yanımızda yer aldınız" mesajını verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra sözü Lübnan Başbakanı Necib Mikati şöyle konuştu.

"Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı zât-ı alinizi ziyaret etmekten şeref duydum. Son dönemde ilişkiler güçlü bir şekilde siyasi, ekonomik, turizm, kültürel alanlarda işbirliği ve anlayış kapsamında daha ileriye götürecek bir ufuk mevcuttur.

SURİYELİ SIĞINMACILAR



Geçmişten bu yana Lübnan'a ne kadar önem atfettiğinizi, ilişkileri güçlendirme yönündeki arzunuzu bilmekteyim. Lübnan'a yardım sunmak ve bütün platformlarda ne tür çaba içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Her zaman Lübnan'ın içinden geçtiği kriz konusunda ne tür çağrılarda bulunduğunuzu biliyoruz, her zaman yanımızda yer aldınız.Suriyeli sığınmacılar ve onlara yardım eli sunmak, onların ivedilikle ülkelerine dönmeleri konusunu ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman Lübnan'a destek sundunuz. Daha güçlü bağlar oluşturmaktan hareketle bu ilişkilerimiz inşallah güçlü ve sağlam temeller üzerinden hareket edecek.

EKONOMİ VE TİCARET

Ticari işbirliğimiz artmaktadır. Görüşmelerimizde birtakım ortak çalışmalar, ikili işbirliği konusunu ele aldık. Bunları faaliyete geçirilmesi konusunda zât-ı âlileriniz her zaman zihnimizde. Türkiye her zaman açılım içerisinde itidalli bir ülkedir. Türkiye'nin batı ile doğu arasında güçlü bir köprü olmasını sağladınız.İlişkilerimiz hep devam edecek. Kendi ve bakanlarım adına bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Lübnan'da 13 ay süren siyasi krizin ardından 10 Eylül 2021'de göreve gelen Başbakan Mikati, bugün Türkiye'ye geldi. Bu ziyaret Mikati'nin göreve geldikten sonraki ilk ziyareti oldu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.