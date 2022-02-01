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Gaziantep'te evinden PKK görselleri çıkan DEAŞ'lı teröriste 6 yıl hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Gaziantep’te evinden PKK görselleri çıkan DEAŞ’lı teröriste 6 yıl hapis cezası

Terör örgütlerine operasyonlar peş peşe devam ediyor. Gaziantep'te yakalanan bir DEAŞ sanığının evinden PKK görselleri çıkmıştı. Usame H. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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