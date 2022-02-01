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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HSK üyelerini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HSK üyelerini kabul etti

Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. HSK Başkanvekili ve üyeler, Bozdağ'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Bakan Bozdağ, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci ve üyelerle Adalet Bakanlığında görüştü.

Ekinci ve üyeler, Bozdağ'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

BAKAN BOZDAĞ İLK TALİMATINI VERDİ
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kabinede revizyona gidildi. Adalet Bakanlığı görevinden affını talep Abdulhamit Gül'ün bu isteği kabul edildi. Başkan Erdoğan ise, Adalet Bakanlığı görevine bu görevi daha önce de sürdüren Bekir Bozdağ'ı atadı.

2. kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bozdağ, bakanlık bürokratlarıyla yaptığı görüşmelerde ilk talimatını da verdi.

Bozdağ'ın öncelik verdiği konu, Türkiye gündeminin ön sıralarından düşmeyen kadın cinayetleri ve bunun sonrasında şüphelilere dönük işlemler oldu.

ÖNCELİKLİ KONU KADIN CİNAYETLERİ
Bozdağ, bu konularda infiale neden olan kararların ortadan kalkması için yasa ya da genelge ne gerekirse yapılacağını belirtip, bu konularda taviz vermeyeceğinin mesajını verdi.

"ADALET MAHKEMEDE TWITTER'DA DEĞİL"
Sabah gazetesinin haberine göre Bozdağ, birçok olayda şüphelilerin önce serbest bırakılıp daha sonra sosyal medya ve kamuoyu baskısı ile tutuklandığını hatırlatarak, "Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklaması yanlış. Adalet mahkemelerde tecelli etsin Twitter'da değil." diye konuştu.





Bakan Bozdağ’dan ilk talimat! Kadın cinayetleri... BAKAN BOZDAĞ'DAN İLK TALİMAT! KADIN CİNAYETLERİ...
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