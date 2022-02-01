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Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Şile Tapu Müdürlüğü’ndeki rüşvet operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında geçen yıl ekim ayında yapılan ilk operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 82'si yakalanmış, 32'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

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