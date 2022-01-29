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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını istedi! Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu

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Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını istedi! Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını istedi. Gül'den boşalan koltuğa Bekir Bozdağ atandı. Abdulhamit Gül yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. " ifadelerini kullandı. Peki yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kimdir? İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını istedi. Gül'den boşalan koltuğa Bekir Bozdağ atandı.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965 yılında Yozgat'ta doğmuş, Kürt asıllı Türk ilahiyatçı, avukat, siyasetçi, eski Adalet Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısıdır.

2013-2015 ve 2015-2017 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından kurulan hükûmetlerde Adalet Bakanlığı görevini sürdürmüştür.

2011-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükûmetlerde Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Ardından 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde de AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa'nın 114. maddesi gereğince 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretmiştir.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yine AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görevlendirilmiştir. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanlığı görevine devam etmiştir.

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Mehmet Duran ve Nuriye Bozdağ çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlkokul, orta öğrenim ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamlamasının ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

SİYASİ KARİYERİ

18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Fazilet Partisi'den Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte Yozgat'ta AK Parti İl Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukukî İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girdi ve AK Parti Teşkilat Başkanlığına bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

61. Hükûmette başbakan yardımcılığı görevini üslenmiştir. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla AK Parti'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atandı.

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ABDULHAMİT GÜL'DEN VEDA MESAJI

Abdulhamit Gül yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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