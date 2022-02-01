Gökyüzündeki yeşil ışığın gizemi çözüldü! TUA ‘Meteor düştü mü?’ sorusunu yanıtladı
İstanbul ile pek çok şehirde geçen gece semada görülen yeşil ışık ardından herkes "Meteor mu düştü?" sorusunu sormaya başladı. Merakla beklenen yanıt Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) geldi. TUA tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin pek çok noktasında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiği belirtildi.
İstanbul'a gece saatlerinde yeşil ışık saçan meteor düştüğü iddiasına ilişkin Türkiye Uzay Ajansı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Meteor düşmesinin Bursa, İzmir ve Çanakkale gibi kentlerden de görüldüğü ifade edildi. O anlara tanık olan vatandaşlar sosyal medyada paylaşımlarıyla meteor TT listesine girdi.
İSTANBUL'A GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?
Yüzlerce insanın göktaşı düşme görüntülerini yayınlamasının üzerine "göktaşı nereye düştü? İstanbul'a göktaşı mı düştü?" sorularını beraberinde getirdi.
PEK ÇOK İLDE GÖRÜLDÜ
Türkiye'nin birçok noktasından gökyüzünde yeşil ışık saçan hareket halinde bir cisim gözlemlendi. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir gibi çok sayıda kentte gökyüzünde, meteor olduğu belirtilen yeşil ışık saçan bir cisim görüntülendi. Görüntüler halk arasında heyecan oluştururken sosyal medyada gündem oldu.
TUA'DAN METEOR AÇIKLAMASI
Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini açıkladı. Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir" denildi.
"PEK ÇOK FARKLI RENKTE GÖZLEMLENEBİLİR"
Uzay ajansından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.
Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebi ile atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir.
Meteorlar dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışılar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum, demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.
Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Bir çok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık (mavi,yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur.
Metal atomları, sodyum lambalarındaki gibi yayar: sodyum (Na) atomları turuncu-sarı bir ışık verir, demir (Fe) atomları sarı ışık, magnezyum (Mg) yeşil baskın ışık yayar. İyonize kalsiyum atomları, atmosferik nitrojen ve oksijen atomları ve moleküller kırmızı ışık verirken mor bir renk tonunda görülebilirler.
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