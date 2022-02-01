Gökyüzündeki yeşil ışığın gizemi çözüldü! TUA ‘Meteor düştü mü?’ sorusunu yanıtladı

"PEK ÇOK FARKLI RENKTE GÖZLEMLENEBİLİR"

Uzay ajansından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.

Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebi ile atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir.

Meteorlar dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışılar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum, demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.



Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Bir çok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık (mavi,yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ve moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur.

Metal atomları, sodyum lambalarındaki gibi yayar: sodyum (Na) atomları turuncu-sarı bir ışık verir, demir (Fe) atomları sarı ışık, magnezyum (Mg) yeşil baskın ışık yayar. İyonize kalsiyum atomları, atmosferik nitrojen ve oksijen atomları ve moleküller kırmızı ışık verirken mor bir renk tonunda görülebilirler.