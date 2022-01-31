Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sürücülere müjde! Otoyol geçiş ücretleri iade edildi
Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesti. Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesti.
Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.
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