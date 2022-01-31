31 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Van’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberine göre Van’da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2'si FETÖ cü olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

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