Son dakika: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvimde sona gelindi. 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması bugün yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen atama töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Yüz yüze eğitim mesajı veren Başkan Erdoğan, "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Eğitim-öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz." dedi. Erdoğan, "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılıyor.
Törende konuşan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
Biraz sonra bilgisayar ile yapılacak atama ile 15 bin genç kardeşimiz öğretmenlik mesleğine ilk adımı atacak. Atamasını gerçekleştireceğimiz her bir öğretmenimizi canı gönülden tebrik ediyorum, öğretmenlik görevinin hayırlı olmasını diliyorum.
15 bin öğretmen atamamız ile eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Salgın döneminde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz sürmesi için önemli bir güç elde edeceğiz.
YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI: İNANCIM SONSUZ
Öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin bir daha ayrı kalmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hamdolsun 2021-2022 eğitim öğretim yılını salgına rağmen son derece başarılı bir şekilde tamamladık.
Öğretmen ve öğrencilerimizin kurallara uyması sayesinde okullarımızı açık tuttuk. Salgın sürecinde bazı zorluklar, engellemeler ile karşılaştık. Özellikle millet ve milletin gündemi ile hiçbir alakası olmayan kimselerin abartısız, mesnetsiz açıklamaları ile karşı karşıya kaldı. Bu süreci sabote etmeye çalıştılar. Hayal mahsulü bilgiler ile sosyal medyayı da kullanarak insanımızı yanlış yönlendirme çabası içinde oldular.
Okullarımız ile, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin arasına hiçbir bariyerin girmesine izin vermedik. Yüz yüze eğitimi sürdüren birkaç ülkeden biri olduk. Bu vesile ile son 2 yıldır özveri ile çalışan öğretmenlerimizi, dört el ile derslerine sarılan öğrencilerimizi ve MEB çalışanlarımızı tebrik ediyorum.
Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdir ile karşılandığını görüyoruz. İkinci dönemi de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz müsterih olsunlar.
ÖĞRETMEN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE
Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.
HEYECANLI BEKLEYİŞ SONA ERİYOR
Binlerce öğretmen adayı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması bugün gerçekleştirilecek.
En fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.
BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLAR KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE SIRALANDI
Adaylardan 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ile başvurular alındı. Başvuruda bulunan adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandı.
Öğretmen atama sözlü sınavları 12 ile 27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayıldı.
Atama tercihleri de 21-26 Ocak tarihlerinde alındı.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Tercihte bulunan adaylar, öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.
BAKAN ÖZER: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TBMM'YE TESLİM EDİLDİ
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün de 15 bin öğretmen atamasıyla birlikte öğretmen sayımızı 1.2 milyonların üzerine çıkartmış olacağız. Öğretmenlere müstakil meslek kanunu çıkarılması eğitim paydaşlarının en büyük özlemiydi. Bu süreç tamamlandı. 31 Aralık 2021 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'ye teslim edildi. İnşallah bu hafta bu kanunumuz Genel Kurul'da görüşmelere açılacak. 2022 yılı öğretmenlerin mesleki ve liderlik gelişimi ile ilgili okul bazlı eğitimlerin düzenlendiği en önemli yıllardan birisi olacak. Öğretmen başına düşen eğitim saati son 10 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaşmasıyla öğretmenlerimiz artık kariyer odaklı, sürekli eğitim alan yeni dönemin başlangıcına imza atmış olacak" dedi.
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